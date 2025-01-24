中美博弈不歸路 競多合少脫鈎道

特朗普上任美國總統不到一周，投資者仍在觀望其關稅政策如何定案。不過，市場大概已為最壞情況作打算，若特朗普開天索價過後未有做盡事情，反而可為市場帶來反彈的藉口。得接受的事實是，中美博弈不會有回頭路，只會愈演愈烈，兩強之間競爭愈來愈激烈，合作卻愈來愈少，正朝着全面脫鈎的道路發展，也意味着世界經濟將迎來一段艱難日子！

基本上，有了特朗普上一任總統任期的經驗，大概中國當局對於應對這位狂人4年任期的刁難，不會存在幻想或輕視。故去季以來中國積極出招刺激經濟，穩定市場預期。不過，中國經濟陷入股市不振、樓市衰退，嚴重制約內部需求，故當局開宗明義今年任務是穩股穩樓。但老實說，穩樓可以，但穩股並不足以滿足宏觀經濟發展需要。中國得下決心激活資本市場，讓其發揮應有的融資功能，才有助解決當前的經濟困局，這也是人民幣國際化關鍵的一步。要知道，中國的貿易夥伴以貨物換來人民幣，都想有好出路，若投資中國資產能帶來安全、合理的投資回報，何樂而不為？問題在於中國能否提供這條資金出路。

參照上世紀美國對付日本的經驗，得有心理準備，來自美國政府的窮追猛打不會放鬆，勢要打壓中國崛起。中國若尋求退讓，將步日本經濟長期迷失的後塵。堅持走自我發展道路，就得拿出競爭力。美國要奉行美國優先，逼其他國家真金白銀投資美國才可進入美國市場，享用美國技術，分享美元資產升值的回報，那中國要吸引長線資金進入中國，又能拿出甚麼條件來吸引資金進場呢？這是中國必須要深思的問題。若連作為中國資產「國際展示廳」的港股表現都長期無大起色，靠北水交波買賣充撐場面的話，又如何說服更多外資嘗試直接進入中國資本市場呢？

美國最大本錢是坐享美元霸權，即使其國際儲備貨幣地位褪色，但仍是全球第一，商人出身的特朗普深明美國這項優勢，也多次強調首要維護這個獨一無二的地位。環顧全球，雖然日本是美國的盟友，但在大美國主義者眼中，根本不將日本放在眼內。至於歐洲，經濟增長長期低迷，工業發展未能與時並進，一盤散沙，積弱甚深，沒有大威脅。來來去去，中國就成了美國的頭號敵人，科技與製造業愈鬥愈激，資本戰也是迴避不了的戰場。

中港兩地如何發揮互聯互通，改善資本市場流動性，重新打通股市融資功能，是重中之重的工作，否則說吸引更多長期資金進入，只能當成口號，一旦美國針對資本領域出招，只怕難以招架。

香港仍是亞洲主要美元支付結算中心，推冧香港不見得有利美國，故暫應未有金融全面脫鈎之虞。惟美國的星門計劃是要傾盡全力打贏人工智能這場新經濟的重要戰役。搞這門新產業無財不成，美國資本市場將成美國打贏這場戰役的後盾。中國論產業鏈、市場規模與技術應用，絕不輸蝕，偏偏就在金融領域發展滯後，須設法全面提速，謹記時間不等人。