倘減免北水投資股息稅 成催化劑
永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，現時內地個人及投資基金經港股通的股息稅徵收比例，最高是紅籌股，高達28%，若果未來考慮減免經港股通投資港股的股息稅，有望進一步提振內地投資者對港股，成為紅籌股催化劑。
上實估值平 防守之選
她認為，上海實業現價市盈率為3倍，與過去平均10年水平低一個標準差，現時估值吸引，有向上修復空間，加上派息穩定，是收息防守性之選，建議趁股價調整分段吸納。天津發展股價呈現一浪低於一浪走勢，雖然股價調整後股息率逾6厘，但核心盈利增長動力減慢，在紅籌股中吸引力最低，建議觀望。
亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，這類紅籌股由於業務分散「百足咁多爪」，加上不少分項業務與內地經濟有一定關聯，所以就算市盈率及估值偏低，對比中國海洋石油(00833)等中資股的吸引力亦差一截。與此同時，他指相關股份有部分負債比率偏高，都是窒礙股價向上的不利因素。
北控粵投毛利率偏低
至於上述5隻紅籌，他較偏好上實，因其股息率有逾8厘，加上收費公路等較穩定的業務。而北控、粵投等企業，他則認為已經光環不再，因現金流增長緩慢及毛利率偏低。
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