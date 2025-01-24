理財Campus：華泵水刺激 5大紅籌股潛力全剖「息」

上海實業 股息率逾8厘 於1996年掛牌的上實，是上海國資的大型投資控股集團，上市初期曾向母公司進行多項大型收購，現時是一家以基建環保（包括收費公路/大橋、污水處理及固廢處理等環保相關業務）、大健康、房地產和消費品（包括南洋煙草及永發印務）4大核心業務為主的綜合性企業。

上實截至去年6月底止半年純利按年倒退12.7%，至12億元，主因房地產業務交樓結轉銷售大幅減少，以及上實環境新增項目工程建設預計下半年逐步展開，令建設收入按年下跌，惟與此同時集團的消費品業務大幅回升，抵銷部分跌幅。另該企中期息維持派42仙，派息率由33.2%升至38%，現價往績股息率逾8厘。

按業務劃分，其基建環保業務純利為10.56億元，按年跌11.57%，佔集團業務淨利潤約80.6%，主因受人民幣匯率期內下跌所影響；房地產業務則蝕1.3億元；另消費品及大健康分別賺3.2億元及6,476.5萬元，各升1.5倍及6.35%。

北京控股 預告加碼派息 同屬大紅籌的北京控股，在1997年回歸之前掛牌，由北控集團持股約62%，由於北控集團是北京市政府擁有，因此外界亦視北京控股為在港的北京市「窗口公司」，在引資扮演重要角色。

此外，北京控股早前曾預告提升派息，於2024至2026年每股派息將不低於經常盈利的35%，而該企的中期息則有85仙，最新派息比率相當於34%，較前一年同期的28%為高，現價往績及預測股息率分別為5.82厘及6.01厘。

天津發展 純利跌減派息 天津發展是天津市政府公司，現時天津市政府持股比例62.81%，業務包括公用設施（自來水及熱能）、醫藥、酒店、機電等。公司於1997年12月上市，招股價6.6元，昨收報1.93元。

截至去年6月底止，天津發展中期營業額為18.2億元，按年跌0.55%；純利2.88億元，按年跌22.45%；每股盈利26.85仙。公司派中期息5.18仙，去年同期派3.45仙，派息比率為19%。現價往績股息率約6.32厘。

粵海投資 分派粵地攻主業 以東江水供應為主業之一的綜合企業商粵海投資，顧名思義其大本營位於廣東省，要留意，其控股股東廣東粵海控股的全資附屬公司——粵海控股，早前在公開市場增持粵海投資至38.09億股，持股比例佔粵投約58.26%。

業績方面，粵海投資截至9月底止去年首9個月，對港的供水收入按年微升2.2%，至41.96億元；而對深圳及東莞地區的供水收入減少6.7%至9.63億元。

整體而言，粵海投資首9月收入有181.42億元，按年增加10.38%；純利則倒退6.12%至35.93億元，主要是投資物業公允值調整產生淨虧損及匯兌收益減少；現價股息率為5.25厘。

深圳國際 半年多賺6倍 深圳國際前身為1951年在香港創立的「茂昌」商號，早於1972年在香港聯合交易所主板上市，而真正進入國企行列是1994年，當時被深圳市建材集團有限公司收購，然後於1999年底，深圳市政府實施戰略重組，正式將其更名為深圳國際控股有限公司，並把物流、高速公路和航空等物流資產注入其中，將其作為整合深圳市物流資產的平台。

截至去年6月底止，深圳國際上半年多賺6.09倍，純利6.52億元，主要受益於期間把兩個物流港項目置入一個封閉式投資基金，錄得5.8億元稅後收益。期內經營溢利減少20.29%，至16.85億元；收入跌4.45%，至66.1億元。現價往績股息率5.53厘。

北京控股由北控集團持股逾六成，業務包括中國燃氣。 深圳國際去年上半年純利大增，受惠將物流港項目置入投資基金。 5大紅籌股息率一覽