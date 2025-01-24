股市估市：印度股市宜趁調整布局

特朗普時代重臨，市場觀望及避險情緒升溫，美元續強，不利印度股市表現。隨着特朗普政策陸續推出，市場不確定性因素將消化，加上印度央行今年可望降息，印度股市將會迎來反彈，可考慮逢低加注印度股票基金。

印度股市自2021年以來一直維持上升格局，持續創新高。儘管短線股市走弱或震盪，其經濟增長所帶動的企業盈利仍以每年逾15%的速度增長。另外，印度通脹改善，增加減息理據，對刺激經濟加速發展有正面作用，提升企業盈利，並且吸引外資流入，大大提振市場的投資氣氛。

經濟基本因素仍穩健 近期股市消息面利淡，受外部因素如美元急升影響，部分資金選擇高位獲利，令股市受壓。基於印度經濟增長動力仍保持強勁，企業盈利在未來兩年有望保持雙位數增長，加上通脹受控，印度央行可望展開減息周期。在經濟與產業多方面推動改革，股市中長期仍可看好，短線回調可為進場布局提供契機。

印度股市自去年底開始轉弱，有投資者或對印度經濟增長動力可能放緩，以及市場評價過高而感到憂慮，但相信多方面不確定性因素皆已陸續反映，預示穩健的基本面有望吸引資金重新回流，股市近期調整為後市提供很好的進場時機。

印度仍是2025年最有增長潛力的新興市場之一，其製造業已連續42個月擴張，服務業採購經理指數（PMI）擴張長達41個月，這顯示當地經濟具韌性。市場預估印度企業於2024至2025年仍有不錯的增長，若再配合減息題材，資金回流，印度股市今年可望看高一線。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊