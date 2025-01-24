券商點股：攜程業務料持續向好

港股本周反彈至20,200點水平後出現回吐，總體上仍處於去年第四季開始的反覆上落行情。特朗普正式就任美國總統，暫未見有超預期的政策措施推出，加上內地最新公布的經濟數據包括去年第四季國內生產總值（GDP）及12月零售銷售等，表現均較預期為佳，估計有助穩住港股盤面，但相信今年第一季仍將是市場的觀察期。

2023年全面復常後，業績更出現高速增長，主要受惠於旅遊需求持續復甦，尤其是跨境旅遊的需求更是強勁增長，公司在2024年第三季的業績報告中指出，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平。

候480元水平吸納 另一方面，在本月中，國務院辦公廳發布了《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，其中將優化入境旅遊政策，有序擴大免簽國家範圍並適當延長免簽時間，相關措施料對攜程業務帶來進一步正面推動。建議可於480元水平買入，向上阻力位620元，支持位430元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）