行業分析：春節消費熱度隨政策升溫

2024年中國國內生產總值（GDP）錄得5%的增長，其中第四季經濟增速加快至5.4%，主因受到消費品以舊換新政策帶動，令社會消費品零售總額按年增長3.8%所致。去年，受惠擴內需促消費的政策落實，消費市場在新業態新熱點帶動下實現平穩增長，內地全年社會消費品零售總額按年上升3.5%，基本生活類和部分升級類商品銷售增速較快，線上消費亦保持較高增速。去年全國網上零售額按年增加7.2%，其中實物商品網上零售額按年增長6.5%，增速較社會消費品零售總額多3個百分點。

「非遺」刺激文遊需求 由於內地的促消費政策持續加碼，加上中央經濟工作會議進一步提出全方位擴大內需，預期有助支持內需消費繼續增長。即將進入春節消費旺季，料今年消費動力仍然較強。

鑑於春節被列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作」名錄，反映中國傳統文化得到全球認可，相信可吸引全球旅客到內地度過首個世界「非遺版」春節。因此，文化和旅遊部已組織一系列活動，通過新產品及新場景等，推動春節文旅消費熱潮。

電影消費券助谷票房 另外，據攜程的資料，截至1月中旬，春節簽證辦理人次按年增長逾五成。自新冠疫情後，2024年內地出境旅遊的情況增長顯著，但尚未恢復至2019年水平，預期要到2025年底內地境外遊才可回復到疫情前水平，而內地大力推動文旅發展，內地遊的吸引力顯著提升，亦影響出境遊的情況。

除此之外，燈塔的數據顯示，2025年春節檔的預售票房在短時間內已突破兩億元（人民幣‧下同），刷新內地影史春節檔預售最快破兩億元的紀錄，當中亦受惠內地加大力度發放電影消費券。由於2024年內地春節票房錄得超過80億元，預期今年有望出現突破。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為獨立股評人，沒持有上述股票）