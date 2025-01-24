甲廈租金連跌逾兩年半

去年底港島東及九龍東的空置率分別上升至約12.4%及約18.6%，按月漲約0.2個百分點及0.1個百分點。中環空置率維持在11.6%。仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷稱，去年寫字樓租賃需求集中於5大商業區，原因之一是主要商業區的整體甲級寫字樓租金已較2019年的高峰期下跌約40%，加上商業區近年有多幢新商廈落成，無論樓宇規格、質素及每層樓面面積，都較以前進步，對目前注重成本及希望提升辦公空間的租客均具吸引力。