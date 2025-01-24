甲廈租金連跌逾兩年半
本港甲級商廈租金持續下跌，有代理行報告指出，去年12月甲廈租金報約47.2元，按月再跌約0.5%，已連挫逾兩年半；空置率回升約0.1個百分點至約13.2%。
上月負吸納量4.4萬呎
仲量聯行昨發表《香港地產市場觀察》顯示，上月整體甲級寫字樓租賃市場淨吸納量出現負數，涉及樓面面積約44,600方呎，主因缺乏大型租賃成交。去年佔約98.3%的甲級寫字樓淨吸納量來自中環、灣仔/銅鑼灣、香港東、尖沙咀及九龍東5個主要分區市場。
去年底港島東及九龍東的空置率分別上升至約12.4%及約18.6%，按月漲約0.2個百分點及0.1個百分點。中環空置率維持在11.6%。仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷稱，去年寫字樓租賃需求集中於5大商業區，原因之一是主要商業區的整體甲級寫字樓租金已較2019年的高峰期下跌約40%，加上商業區近年有多幢新商廈落成，無論樓宇規格、質素及每層樓面面積，都較以前進步，對目前注重成本及希望提升辦公空間的租客均具吸引力。
該公司研究部資深董事鍾楚如補充，去年12月中環及九龍東商廈租金持續下跌，分別下調約0.4%及約0.8%。此外，灣仔/銅鑼灣及港島東的租金分別下跌約0.5%及約0.8%。由於今年仍不乏寫字樓新供應，料租金及空置率會受壓。另外，新世界發展(00017)持有的元朗溱柏地下7個舖位及21個車位，以約9,000萬元登記沽出。
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