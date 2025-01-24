投訴地產代理20載最少

去年樓市撤辣後交投明顯回升，惟投訴地產代理的數字進一步減少。地產代理監管局去年開立162宗投訴個案，按年減少約17%，連續3年下跌，為超過20年最少。

撤銷45個牌照 該局主席蕭澤宇指出，去年與一手住宅物業有關的投訴佔27宗，較對上一年增加3宗。整體投訴個案減少，與市場買賣活動有關，正面來看，反映代理操守有改善。該局今年推行第一階段的強制持續進修安排，並會繼續因應法例及市況擬訂新指引。

至於去年投訴性質以「不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約」佔最多，錄得52宗，佔整體投訴約32%。其次為「發出違規廣告」的投訴有30宗，佔27宗涉及網上廣告。

境外投訴方面，去年只開立一宗個案，較對上一年大減逾九成，該個案涉及日本物業。另外，地監局去年對314名持牌人或前持牌人採取紀律處分行動，暫時吊銷19個牌照及撤銷45個牌照，全年罰款共約670萬元，全數撥歸庫房。

回顧去年其他工作，該局去年共巡查一手樓盤銷售點535次、代理商舖1,194次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引抽查1,265次，並抽查網上物業廣告1,474次；期間發現103宗違規個案，大部分涉及違規廣告。

他續稱，截至去年底持牌代理共38,482人，按年減少約2.8%。不過，該局過往多年沒有調升牌費，每年收支大致平衡，今年不會加牌費。

地監局行政總裁梁松泰稱，關於分隔單位租賃監管問題及簡樸房條例，地監局會繼續密切留意發展，需要時會適當地優化現行指引，確保地產代理遵從。