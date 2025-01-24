恒地8盤添現金回贈 利奧坊‧首隅加推

上述8個樓盤，包括啟德The Henley系列3期、Henley Park、長沙灣曉柏峰、Belgravia Place第1期、紅磡The Haddon，以及必嘉坊‧迎匯，可享優惠的單位共477伙，優惠總值約820萬元。入場戶為必嘉坊‧迎匯的10樓M室，為實用面積214方呎開放式戶，折實價約387.16萬元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，旺角利奧坊‧首隅新加推價單5號，提供25伙，折實平均呎價約19,433元，並落實下周一發售10伙，一房戶折實價由464.5萬元起，買家可享新增的蛇年新春優惠。

瑜一‧天海擬下月交樓 華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，公布已獲發項目轉讓同意書，並於日前舉行亮燈儀式，象徵現樓落成。發展商將於2月開始分批發信通知業主交樓安排。集團銷售總監封海倫表示，瑜一系列項目累沽470伙，套現逾80億元。

當中，瑜一‧天海為整個何文田站上蓋物業中最前排，享開揚維港景及都市景，部分向南三房單位將留待以現樓形式推出，準備於農曆新年後作新一輪銷售。