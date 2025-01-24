新界盤料新春後火併
朗天峰上樓書涉594伙 搶蛇年頭炮
臨近歲晚，發展商的推盤籌備工作尚未停歇。嘉里建設(00683)發展的元朗住宅項目朗天峰，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網，提供594伙，主打的兩房單位佔供應逾半，部署農曆新年後推售，搶佔蛇年頭炮盤。連同日前揚言新春後出擊的天水圍全新盤，預料新界西成為新盤主戰場。
朗天峰由兩座住宅大樓組成，第1座（劃分1A及1B座）樓高23層，第2座樓高22層。全盤單位實用面積245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔，另設平台特色戶及頂層特色戶。戶型分布上，一房戶佔226伙，兩房戶佔310伙，三房戶僅設21伙，其餘皆屬特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，朗天峰位處北部都會區，往返各深圳口岸的交通便捷。該盤預期於農曆新年後加快推售步伐。該公司銷售及市場策劃總監王維榮稱，樓盤呈現雙子式布局，大部分單位的層與層之間的高度為3.5米或以上。會所及綠化園林面積約7萬方呎，地庫停車場設60個住宅停車位。
天璽呎價8.9萬今年新高
同時，新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，提供525伙，日前同樣預告農曆新年後推出市場，意味兩盤有機會同期對撼。
同系的西南九龍天璽昨錄得大額承接，招標售出日鑽璽90樓A室，實用面積1,717方呎，四房單位雙套間隔，連車位成交價逾1.52億元，呎價89,000元，暫屬今年一手物業呎價新高。
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