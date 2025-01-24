朗天峰由兩座住宅大樓組成，第1座（劃分1A及1B座）樓高23層，第2座樓高22層。全盤單位實用面積245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔，另設平台特色戶及頂層特色戶。戶型分布上，一房戶佔226伙，兩房戶佔310伙，三房戶僅設21伙，其餘皆屬特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日。