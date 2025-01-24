租賃市況：美孚月租2.05萬 回報率3.9厘

住宅租金穩步上升，收租回報愈見吸引。九龍藍籌屋苑荔枝角美孚新邨有三房單位，以每月約2.05萬元租出，業主買入單位不足半年，租金回報率約3.9厘。

香港置業陳渝東表示，上述單位為該屋苑4期百老匯街83號中層C室，實用面積約666方呎，向東南，以約2.3萬元放租逾一個月後吸引同區客洽詢，議價後獲減租約2,500元承租，減幅約10.9%，呎租約30.8元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位整潔有裝潢，睇樓兩次後決定租用。資料顯示，業主於2024年8月以約628萬元購入單位。

近年買入的物業租金回報明顯回升。中原關偉豪稱，將軍澳城中駅6座中層E室山景戶，實用面積約633方呎，套三房間隔，以25,000元租出，呎租約39元。上址於2020年3月以933萬元買入，業主可享約3.2厘回報。

大埔天鑽每月萬九獲承租 該行趙愛蓮指出，大埔天鑽17座低層H室，實用面積約598方呎，套三房間隔，議價後以19,000元租出，呎租約31.8元。據了解，原業主於2018年以780萬元購入單位，現時單位租金回報率約2.9厘。

此外，祥益黃文樂表示，屯門珀御高層B室一房單位，實用面積約354呎，減租1,000元，獲區內客以月租1.1萬元承租，呎租約31.1元。若以現時同類型單位銀行估值約390萬元作計算，租金回報率約3.4厘。