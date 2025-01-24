二手揸逾10年仍見紅

德福兩房輸一成 太古城料蝕使費 樓價跌勢持續蔓延，市區私樓市場愈趨嚴峻，部分業主持貨逾10年仍要損手收場。九龍灣德福花園兩房戶呎價一萬元有找，原業主持貨10年多帳面仍要輸超過一成。鰂魚涌太古城有業主逾12年前買入單位，如今沽貨幾近平手離場，扣除使費料要虧損。

市場消息指出，上述德福花園S座低層9室，實用面積約588方呎，原以約600萬元放售，減價後以約575萬元售出，呎價約9,779元。據了解，單位2014年10月購入價約640萬元，現轉售帳面虧損約65萬元，貶值約10.2%。該盤本月暫錄兩宗成交，實用呎價均為「9字頭」。

港島藍籌屋苑出現時光倒流價，美聯吳肇基表示，上述太古城啟天閣高層H室，實用面積約786方呎，套三房間隔，近期叫價約1,088萬元，減價約88萬元，以1,000萬元成交，呎價約12,723元。原業主於2012年12月以約980萬元購入物業，至今12年多僅升值約20萬元或約2%，屬明賺實蝕個案。

曉譽一房6載貶187萬 事實上，不少市區樓做價較多年前的購入價為低。中原梁學文表示，上環雍翠臺1座低層B室，實用面積約395方呎，兩房間隔，原叫價668萬元，減至649萬元沽出，呎價約16,430元。原業主2016年以688萬元購入單位，持貨8年多帳面損失約39萬元。

利嘉閣黃祥湧稱，西營盤曉譽中層E室，為實用面積約293方呎一房戶，減價約77萬元，以513萬元略低市價水平售出，呎價約17,509元。單位2018年買入價約700萬元，至今6年多貶值約187萬元，跌價約26.7%。

此外，新界半新盤繼續出現蝕讓個案。中原陳國輝表示，粉嶺ONE INNOVALE-Archway的B座中層21室一房戶，以408萬元沽出，呎價約12,439元。原業主2022年一手購入單位，現沽貨帳蝕約47萬元。

黃埔呎價高位跌33% 清水灣傲瀧有一手貨蝕賣，世紀21奇豐廖振雄表示，項目21座高層D室三房戶，以1,300萬元易手，呎價約14,396元，較2017年8月一手買入價大跌約560.2萬元，跌幅約30.1%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，截至去年底，樓價自2021年8月高位已回落逾27%，期內10大屋苑平均實用呎價全線挫，以紅磡黃埔花園跌幅最大，呎價勁挫約33.9%，上月報約11,489元，其餘屋苑跌幅介乎約26.2至32.6%。

市區私樓頻現損手個案