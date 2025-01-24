簡訊一覽
●施羅德於1月21日在場內減持申洲國際(02313)204.11萬股，每股均價58.95元，持股量由6.01%降至5.87%。
●中國人壽(02628)於1月20日遭FMR以每股均價13.31元，減持2,277.67萬股，持股量由5.02%降至4.71%。
●OSL集團(00863)發盈喜，料截至去年底止年度收入介乎3.37億至3.75億元，按年增約60至79%；來自持續經營業務的所得溢利介乎約4,700萬至5,200萬元，相對2023年的來自持續經營業務的所得虧損2.5億元，按年轉虧為盈。
●福萊特玻璃(06865)預計截至去年底止年度淨利潤為9.38億至10.76億元人民幣，按年減少61至66%。
●京投交通科技(01522)表示，根據內部初步統計數據，截至去年底止全年集團累計新簽及中標項目金額約24.97億元人民幣。
●暢捷通(01588)料截至去年底止年度錄得收入將較上一年增長19至21%，其中雲訂閱收入增長33至35%，雲訂閱收入佔總收入的比重將不低於67%，並預期全年純利增長95至127%。
●消息指，紅杉資本（HongShan）擬收購音響設備製造商Marshall Group AB，涉約11億美元（約85.8億港元），並已進入最後洽商細節階段，預期數日內將達成協議。
●南韓三星電子在美國舉辦新品發表會，發布3款新Galaxy S25系列手機，其人工智能（AI）功能大幅提升，售價則與上一代相同，公司並預告其超薄手機Galaxy S25 Edge目標在上半年推出。
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