●消息指，紅杉資本（HongShan）擬收購音響設備製造商Marshall Group AB，涉約11億美元（約85.8億港元），並已進入最後洽商細節階段，預期數日內將達成協議。

●南韓三星電子在美國舉辦新品發表會，發布3款新Galaxy S25系列手機，其人工智能（AI）功能大幅提升，售價則與上一代相同，公司並預告其超薄手機Galaxy S25 Edge目標在上半年推出。