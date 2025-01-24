美債息飆 料年底回落

儘管特朗普上台後未有立刻宣布提高關稅，令美國國債孳息率一度回落，惟當市場消化了政策預期的變化後，10年期美債孳息率重新飆升至4.6厘以上，高見4.637厘。摩根士丹利全球固定收益與公共政策策略主管Michael Zezas認為，接下來一段時間債息的走勢仍會波動，但最終會在今年底回落。

Zezas指出，投資者要明白一件事︰即使正確地預測貿易、稅收、移民和其他政策變化的時間和嚴重程度，也不應該指望市場會一直沿着這條路徑前進。這是因為特朗普的言論一直在變，並將他的威脅用來作為籌碼，而市場亦會隨之而不斷調整預期。

美匯揚 續受政策左右 在美國國債市場，摩根士丹利認為，關稅和各種其他因素最終會導致明年經濟增長放緩；因此預期今年底國債孳息率將會走低，但在此之前，債息絕對有繼續上升的空間。Zezas說︰「因為短期的走勢可能與最終目的地有很大差異。」投資者在考慮市場方向時，要更加小心。

受債息走高影響，美匯指數周四反彈，一度高見108.43。分析亦指出，未來一段時間內美匯的走勢仍會很大程度受制於美國的政策消息。