拉加德估歐美幣策截然不同

歐洲央行行長拉加德表示，會繼續循序漸進地推動減息；又謂若然美國向進口商品加徵關稅必定會刺激其國內通脹上升，這是美國聯儲局最大憂慮，她不擔心美國通脹會向歐洲輸出，並預期未來數月美國及歐元區將會採取截然不同的貨幣政策，只是要為貿易戰做好準備。

她表示，有信心今年歐元區通脹率可以回落到2%的目標。歐央行將於下周舉行今年內首次議息會議，市場預計將會再度減息，部分原因在於歐洲經濟表現仍然疲弱。

作為歐元區內最大經濟體的德國預計，今年內經濟將繼續受壓。德國央行最新月度報告中指出，經濟的疲軟狀況預計將持續至今年，背後因素的制約，包括高融資成本、經濟政策不確定性增加，以及企業產能嚴重不足。此外，工業競爭力下降等因素導致出口進一步下滑。

英48%受訪者憂經濟惡化 另邊廂，已經離開歐盟的英國同樣面臨困境。英國零售協會（British Retail Consortium）的消費者信心調查顯示，約48%受訪者預計未來3個月經濟將惡化，而去年12月和再前一個月的比例分別為42%和38%。僅不到六分之一英國人預計情況會改善。

經濟學家Dan Hanson亦指出，未來英國經濟衰退會變得更頻繁。根據目前的趨勢成長率，自1955年以來，經濟受到足以引發技術性衰退（即連續兩季經濟萎縮）的巨大衝擊情況共有15次；而未來經濟衰退可能平均5年發生一次，而不是歷史平均值的8年一次。他表示，更頻繁的經濟衰退將加大政府和英倫銀行的壓力。