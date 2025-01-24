貝萊德：比特幣或飆至70萬美元

獲美國總統特朗普力撐的加密貨幣昨日回吐，「一哥」比特幣曾跌2.61%，每枚低見101,540美元，「二哥」以太幣曾跌2.15%，每枚低見3,186.4美元。儘管特朗普尚未祭出推動「把美國建成世界加密幣之都」的行政命令，但早前為其上任後經濟形勢叫好的貝萊德行政總裁芬克揚言，比特幣可能飆升至70萬美元。

這位掌舵全球最大基金公司的大佬並無預測比特幣何時會飆至上述天價，但稱如果國家和機構投資者均開始將資產2至5%撥去比特幣，就會把其價格翻6翻（以昨日水平計算），因為它能對沖無錨貨幣（Fiat Currency）和政局動盪之風險，並指當前最大的風險就是「世界覺得通脹已經見頂，「我真的覺得通脹會居高不下」。

貝萊德早前已建議投資者把投資組合的2%配置於比特幣，並指比特幣獨特的價值驅動因素，長線而言，它與主要風險資產之間不應有相關性。芬克稱，他本周較早前與一間主權財富基金交流討論應該將資產的2%抑或5%配置於比特幣，「如果大家都進行這樣的討論，比特幣將達到50萬、60萬美元，甚至70萬美元」，並澄清「我並不是在推廣它」。

Coinbase：幣圈迎來晨曦 交易所Coinbase的行政總裁岩士唐在世界經濟論壇上表示，特朗普建立比特幣戰略儲備確實可能實現，況且美國本來有很多東西的儲備，如黃金、石油、約27種稀有礦物。他批評前朝政府以含糊的監管把好的幣圈參與者一併打壓，特朗普上場讓幣圈迎來晨曦。

另一交易所Circle的行政總裁Jeremy Allaire認為，中央銀行出於審慎考慮也該建立比特幣儲備，使貨幣有「商品」支持，直言全球大部分國家都債台高築，打從與黃金脫鈎後都濫發信用。

特朗普上場後地緣政局勢動搖，但傳統避險資產——黃金，昨日在破頂之路上遇阻，每安士曾跌0.5%，低見2,742.46美元。