戴蒙警告美股虛高 財赤通脹帶來風險

儘管美國股市於特朗普正式就任總統後再現升勢，但華爾街最大銀行——摩根大通的行政總裁戴蒙警告，當前股市有些「虛高」（kind of inflated）；又指美國面對巨額財赤、通脹及地緣政治動盪所帶來的風險，因此他的看法比其他商界人士更為謹慎，直言︰「無論按照任何標準來看，資產價格都有些高估。」

自2022年以來，戴蒙一直對市場發出警告，當時他曾表示，美國經濟面臨「颶風」的威脅。可惜其後美股屢創新高，似乎在他口中的風暴依然尚未到來。

他近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，再次重提各種市場風險，更稱「我個人對許多問題都持更為謹慎態度」。他又提到，在美國以外，各國政府的赤字問題都令人擔憂，又謂不確信通脹是否已經消失。

道指高開 申領救濟多過預期 全球衝突不斷升級，包括俄烏戰爭、中東緊張局勢以及來自中國日益增長的威脅，讓戴蒙「非常擔心這將如何影響未來100年的世界」。他亦指出，一些促進經濟增長的政策是推高資產價格的因素，但同時不得不提防各種風險。

美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升133點，報44,290點；標指曾跌11點，報6,074點；納指曾跌110點，報19,899點。美國上周首申領失業救濟人數為22.3萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為189.9萬人。

戴蒙出席活動時還提到，他支持美國對進口的商品徵收關稅，只要這樣做有助於增強國家安全。他還表示，他與富豪馬斯克（Elon Musk）之間的關係已經有所緩和；同時表明無意在2028年出任公職，此前有傳聞指戴蒙是本屆政府財長的熱門人選之一。

大摩銀行家或離職加入政府 外媒引述消息稱，任職於摩根士丹利的星級銀行家、專注科技企業上市顧問業務的格蘭姆斯正協商離職，並打算加入美國政府。據稱，格蘭姆斯與馬斯克等人有保持聯繫，可能會加入新組建的政府效率部（DOGE）。