華穩原油 年產兩億噸

紐油跌足5日 險穿75美元 即使美國油氣產量不至於特朗普甫上台便井噴式急增，在預期供應將增加，而需求因經濟不明朗而收縮之下，國際油價繼續回落。紐約期油連跌5日，周四險失守75美元關口，低見75.01美元，比上周四的高位累跌近7%，及後表現反覆。其實，任何正常的國家元首都會支持「增儲上產」，唯獨拜登臨落台仍要以行政命令禁止美國大部分海岸增建油井和氣井。中國國家能源局昨日就強調離岸鑽採之重要，號召今年全國原油產量穩定在兩億噸（約15億桶）以上，天然氣持續增產，堅決保障國家油氣供應安全。

該局石油天然氣副司長胡建武稱，中國去年油氣總產量首度突破4億噸油當量，其中原油達2.13億噸（約15.95億桶），接近歷史高位，天然氣則連續8年增產100億立方米，達2,464億立方米。再拆分，頁岩油產量增逾30%，突破600萬噸，頁岩氣產量超過250億立方米，持續穩定增長，而海洋油氣總產量突破8,500萬噸（約6.36億桶），其過去6年的增產量佔全國增產量70%，為中國原油每年產油兩億噸奠定堅實基礎。

提到中海油，該企不再發布特定的股息下限，但提高今年起3年的派息比率至45%，券商普遍反應正面。其中，中信里昂估計中海油股息回報率保持在8至9厘的高水平，具防守性，重申「跑贏大市」評級。花旗及中銀國際均提到，中海油會受惠人民幣貶值（因產品會以美元計價）。

滙豐摩通首選中石油 滙豐估計，今年全年石油供應將轉向小幅過剩，首選中石油；縱使整體盈利增長仍受產能過剩和需求疲弱的威脅，以油價今年底或下試70美元，精煉產品的利潤率有望開始回升，目標價至7.6元，比昨日收市高逾27%，潛在升幅大過中海油和中石化。摩根大通亦以中石油為首選。

另外，國家能源局官員昨提到，內地充電設施總數已達1,281.8萬台，全年充電量突破1,100億度，按年分別增長49%及38%，全國高速公路服務區累計建成充電樁3.5萬台，覆蓋率達98%。接下來會持續提升城市、農村、屋苑等的充電設施覆蓋範圍，並加快完善充電設施技術標準體系。

券商對中海油最新目標價 中海油股價走勢