荷蘭料美政府續限ASML對華出口

人工智能（AI）已成世界多國的戰略產業，荷蘭首相肖夫相信，美國總統特朗普會繼續向荷蘭龍頭科企ASML施壓，限制該企向中國出售光刻機，不會改變前朝政府的做法。

ASML使荷蘭進身中美鬥爭的前線，肖夫稱政府每周都會與ASML討論，「我覺得重要的是，（出口管制之事）我們自行決定要做甚麼」，因ASML對荷蘭經濟非常重要。被問到會否擔心中國報復，他回應這不在與中國高官會晤的議程上，「跟中國有良好經貿關係」。

不管如何，AI崛起牽動科企大洗牌是不爭事實，繼英偉達（Nvidia）取代英特爾（Intel）進身道指藍籌股後，以AI必需品高頻寬記憶體（HBM）發大財的全球第二大記憶體生產商SK海力士亦首度比「同胞」三星電子更賺錢。

海力士經營溢利首超三星 海力士公布，去年第四季經營溢利按年飆22.36倍至8.083萬億韓圜（約437.92億港元），跟三星電子對比，赫然超過這家叱咤南韓的巨型科企。期內海力士收入按年增74.83%至19.67萬億韓圜，盈利能力「不成比例」增強一大重要原因，乃HBM於DRAM記憶體部門生意額的貢獻提高，毛利率按年增32.75個百分點至52.44%。

然而，財務總監金宇鉉指，貿易保護主義和地緣政治風險齊增下，今年記憶體需求面臨不確定性，並給出較券商預期保守的資本開支預算。