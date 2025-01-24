現代汽車上季利潤跌17%遜預期

連同旗下起亞汽車，銷量規模為全球第三大車廠的南韓現代汽車公布，去年第四季度利潤低於分析師預期，並警告未來一年的增長可能會放緩。

估今年銷售增幅減半 上季該企經營溢利為2.8萬億韓圜，按年跌17%，亦低於市場平均預期的3.2萬億韓圜；銷售額則增長12%，推動年營收創下歷史新高。上季全球零售額下滑，因其在美國和印度市場的強勁銷售被其在南韓、歐洲和中國市場的疲軟需求所抵銷。

分析師表示，韓圜兌每美元走軟有助於提高現代汽車匯回國內的收益，但也增加了外債和相關財務成本，令利潤承壓。

展望未來，由於汽車需求疲軟和競爭加劇，現代汽車預計今年的銷售增幅將減半，營收將增長3至4%，而上年同期為7.7%；營業利潤率將從去年的8.1%下跌到7至8%。公司計劃今年的總投資為16.9萬億韓圜，高於去年的12.4萬億韓圜。

此外，日媒報道，日產汽車宣布放棄在美國密西西比州廠房生產小型純電動汽車（EV）的計劃，可能是應對美國的電動車政策變化而來。

華純電車出口增長恐清零 中汽協充換電分會公布數據顯示，截至去年底，內地電動汽車充電設施總數去年升近五成；其中公共充電設施357.9萬套，私人充電設施923.9萬套。去年全年內地電動汽車充電設施增量為422.2萬套，月均增長35.2萬套。

乘聯分會秘書長崔東樹預計，今年汽車出口整體增長10%至700萬輛。當中，隨着歐美電動車普及化趨勢放緩，且美國不再補貼可再生能源，電動車出口壓力大，純電動車出口增長或由去年15%降至今年的零。