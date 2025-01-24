日股4連揚 曾越4萬關

科企領漲 星門計劃帶挈軟銀再升半成 亞洲區股市昨日以日股表現亮麗，日經平均指數在日本央行議息首日上升，並曾升穿40,000點大關，高見40,044點，收市報39,958點，上升312點或0.79%，連續第4日上升。新加坡股市亦在通脹數據利好的消息下跑出。惟南韓經濟增長情況不似預期，拖累當地股市下跌。

日股昨日主要由科技股帶動，有份參與美國人工智能（AI）投資項目星門計劃的日本軟銀顯著飆升5.1%。市場憧憬AI用電需求，住友電氣工業升5.1%，三菱重工升8.6%。不過，半導體股普遍回吐，鎧俠控股跌2.1%，東京電子跌0.2%，但愛德萬測試（Advantest）升2.4%。

日圓匯價連續兩日回軟，兌每美元昨日低見156.75，每百日圓曾兌約4.98港元。

日上月出口增長2.8% 消息面上，日本去年12月的出口增長2.8%，勝預期的2.3%，並且是連續3個月增長，分析估計，或由於美國進口商趕在政府有可能推出的新關稅前「入定貨」。上月日本貿易餘額為1,309億日圓，市場原預期有530億日圓貿易赤字。去年全年日本貿易逆差5.33萬億日圓，雖然連續4年逆差，但按年收窄44%。

信貸評級機構惠譽確認日本長期外幣發行人違約評級（IDR）為「A」，展望穩定。惠譽稱，儘管日本貨幣政策逐步收緊，但日央行的貨幣策略和廣泛的國內投資者基礎繼續支撐相對較低的債券收益率和政府的融資能力，料日本基準利率將由目前的0.25厘，到年底加至一厘。

南韓GDP升幅6季最弱 相較之下，鄰國南韓經濟數據較為遜色。南韓央行公布，去年全年國內生產總值（GDP）增長2%，高於2023年的1.4%。不過，單看去年第四季GDP按年僅增1.2%，創下近6季以來的新低，也低於市場預期的1.4%。不少分析歸咎於上月的戒嚴令風波，以及其衍生的一連串政治不穩定問題。

連南韓央行聲明也認為是「因為12月3日尹錫悅曾試圖打斷文官統治。」Capital Economics預計今年南韓經濟增長率僅得1.1%。

南韓首爾綜合指數昨跌31點或1.2%；韓圜兌每美元亦偏軟，曾低見1,441，每萬韓圜低見54.06港元。據了解，於上月政局不穩定時期，南韓當局拋售外匯來穩匯價，致使南韓政府將塵封21年特別國債重新推出市場，昨日宣布規模最多20萬億韓圜（約1,083億港元）特別國債來補充外匯穩定基金，其中昨日便首發8,000億韓圜一年期證券，債券定價孳息率為2.75厘。

星核心通脹3年低 東南亞方面，新加坡海峽時報指數昨日升0.67%或25點，至3,806點收市。星洲去年12月消費物價指數（CPI）按年升1.6%，核心CPI升1.8%，兩者分別高於市場預期的1.5%和1.6%，但其中核心通脹是3年來最低。星洲金管局將於今日公布第一季貨幣政策聲明，預料會同時公布今年通脹預期。

日經平均指數走勢