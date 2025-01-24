股壇MasterMind：恒指20500阻力大 科技車股難再上

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）稱，內地已多次出招救市，相信今次市場反應未必如去年9月般大，後市維持「慢牛」向上。他補充，雖然內地經濟改善，但仍面對內房、地方債務問題，消費市道亦疲弱。人民幣近日反彈過後轉跌，亦拖累投資者入市信心。恒指短期在20,500點阻力較大，下方支持在18,671點，不妨候低吸納優質股份，部署上以揸長倉為宜，今年目標仍看25,000點。

中芯高見44元後倒跌逾7%收市。溫表示，市場憧憬其2024年盈利增長理想，但股價短期累升已多，加上估值現價不便宜，股價調整亦合理，建議可先行減磅，待回落至35.5元再吸納。

對於評級機構惠譽指，內房行業仍受結構性頑疾困擾，樓價仍有再跌空間。溫鋼城指內地樓市空置單位難以消化，市民入市信心亦不足，內房股翻身有難度，只宜短線炒波幅。