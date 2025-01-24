股壇MasterMind：恒指20500阻力大 科技車股難再上
內地再出招推動中長期資金入市，惟港股昨先升後跌，兩萬關得而復失，短期難寄厚望？中芯國際(00981)高台跳水，跌逾7%收市，「散水」味濃？
iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）稱，內地已多次出招救市，相信今次市場反應未必如去年9月般大，後市維持「慢牛」向上。他補充，雖然內地經濟改善，但仍面對內房、地方債務問題，消費市道亦疲弱。人民幣近日反彈過後轉跌，亦拖累投資者入市信心。恒指短期在20,500點阻力較大，下方支持在18,671點，不妨候低吸納優質股份，部署上以揸長倉為宜，今年目標仍看25,000點。
中資電訊內銀股息吸引
受惠內地救市措施，中資金融股做好。溫認為，內地10年期債息回落，險資入市無疑可提升回報，但若A股表現未如理想，股份須面對虧蝕風險。至於中資券商股，在資金流入A股下，對收入有正面影響，但昨日升幅收窄，反映市場對後市信心不足，獲利回吐盤出現所致。以中信証券(06030)為例，現價估值不算吸引，若升至22.5元水平可考慮食胡，待回落至18.5元再吸納。
中芯高見44元後倒跌逾7%收市。溫表示，市場憧憬其2024年盈利增長理想，但股價短期累升已多，加上估值現價不便宜，股價調整亦合理，建議可先行減磅，待回落至35.5元再吸納。
內地手機補貼周一起實施，小米集團(01810)手機銷量報捷，惟股價繼續受壓。溫鋼城認為，小米產品多元化且性價比高，頗受歡迎，惟其股價去年由15元展開升勢，高位曾見36.85元，相信利好消息已反映，後市有機會考驗33元支持，若失守則進一步下試27元，不妨待股價回調後再入市。
對於評級機構惠譽指，內房行業仍受結構性頑疾困擾，樓價仍有再跌空間。溫鋼城指內地樓市空置單位難以消化，市民入市信心亦不足，內房股翻身有難度，只宜短線炒波幅。
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