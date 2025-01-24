證監擴上市結構性基金範圍 准港發行個股槓桿反向產品
香港證監會昨日刊發新監管規定，擴大可售予香港公眾的上市結構性基金範圍，特別是增加了個股槓桿及反向產品（Single Stock Leveraged and Inverse Products）和界定收益上市結構性基金（Defined Outcome Listed Structured Funds）。然而，不涉香港個股，證監會只會接受在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票作為標的。
該會指，個股槓桿及反向產品和界定收益上市結構性基金均屬上市結構性基金產品，對投資者具有獨特的吸引力，並在海外市場日益受歡迎，因此愈來愈多產品發行人有意在港推出這些產品。這些產品將成為香港投資者買賣或對沖熱門海外個股的工具，或作為其在亞洲交易時段內的價格探索工具，亦可為投資者提供更具訂制化的投資選擇。
只接受海外大市值股份
不過，在個股槓桿及反向產品方面，證監會只會接受在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票作為標的。一般而言，這些產品的最大槓桿倍數為2至-2倍。
香港交易所(00388)交易所買賣產品主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示歡迎，謂這會令香港成為亞洲首個提供這類創新產品的市場，進一步豐富產品生態圈，鞏固香港作為亞洲首選交易所買賣產品（ETP）市場的地位。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20250124-0124_00202_034/證監擴上市結構性基金範圍--准港發行個股槓桿反向產品
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