新世界內地銷售半年達標七成 營運如常
被指需要債務重組的新世界發展(00017)公布其業務更新，透露在截至去年12月底止上半財政年度，內地銷售收入已超過全年目標的七成；而截至本月16日止的一周，北角STATE PAVILIA皇都已標售10套，合共套現近4億元。集團表示，今年會繼續專注地產主業，包括推售柏蔚森、皇都等住宅項目，其中柏蔚森系列加推以來，累計銷售519個單位，套現逾35億元。
對於罕有地公布業務更新，公司發言人表示，新任行政總裁黃少媚與管理層希望建立一個更好的溝通渠道，提供業務營運最新狀況和集團透明度；又強調業務營運一切如常，會一如以往，適時披露訊息。
不過，投行摩根大通發表報告，表示在更廣的層面去看，一旦新世界出現潛在違約，會有較大的影響，原因是在一眾內房公司中，萬科企業(02202)最多只被視為「最後倒下的房企之一」，但是新世界一旦出問題，恐對香港樓市如同打開「潘多拉盒子」。
該行坦言，直到有堅實的證明萬科及新世界的流動性壓力紓緩之前，該行會繼續維持兩間公司股份「減持」投資評級。
站在銀行角度，摩通認為，萬科佔整體內地發展商債務的1.6%，在整體內地銀行貸款的佔比僅為0.1%。若萬科違約，估計會令不良貸款比率上升10至30個百分點。
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新世界昨日發公告，表示知悉市場上有關於其運作及現有財務債務的傳言和揣測，重申公司持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括本公司的貸款方以及債務證券持有人保持聯繫。公司亦一直積極管理財務債務，自2024年7月至昨日止，已成功就約177.61億元的現有銀行貸款完成再融資。
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