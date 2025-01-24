新世界內地銷售半年達標七成 營運如常

對於罕有地公布業務更新，公司發言人表示，新任行政總裁黃少媚與管理層希望建立一個更好的溝通渠道，提供業務營運最新狀況和集團透明度；又強調業務營運一切如常，會一如以往，適時披露訊息。

該行坦言，直到有堅實的證明萬科及新世界的流動性壓力紓緩之前，該行會繼續維持兩間公司股份「減持」投資評級。

站在銀行角度，摩通認為，萬科佔整體內地發展商債務的1.6%，在整體內地銀行貸款的佔比僅為0.1%。若萬科違約，估計會令不良貸款比率上升10至30個百分點。

中金看好周大福 睇升15% 新世界昨日發公告，表示知悉市場上有關於其運作及現有財務債務的傳言和揣測，重申公司持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括本公司的貸款方以及債務證券持有人保持聯繫。公司亦一直積極管理財務債務，自2024年7月至昨日止，已成功就約177.61億元的現有銀行貸款完成再融資。