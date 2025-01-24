港中小企營商轉趨保守

38%指美政府換屆削信心 渣打：最不明朗時間已過 本地中小企整體營商信心轉趨保守。香港生產力促進局公布，2025年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」按季跌2.9至42.8，回落至去年第三季水平。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港是外向型經濟體，外圍市況不明朗時，無可避免地會轉趨保守，對指數回落不感意外，預期短期的經濟增長動力偏弱，但最不明朗時間已過去。

上述調查在去年12月進行，訪問820間本港中小企。在5大分項指數中，「環球經濟」跌6.6至29.6，「盈利表現」跌6.4到35.5，以及「營業狀況」跌6.4到37.9，「招聘意向」和「投資意向」分別輕微升0.2和0.7，至50.8和49.6，維持過去兩年徘徊在50中性水平線附近，表現較為平穩。

11大行業僅地產業微升 按行業劃分，僅「地產業」呈現輕微上升0.8，其餘10個行業均下跌，當中「製造業」、「運輸、倉庫及速遞服務業」、「建造業」、「住宿及膳食服務業」及「進出口貿易及批發業」為跌幅最大的5個行業。

整體投資趨勢方面，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「資訊科技系統」、「研究及開發項目」，以及「線上市場推廣」。

調查顯示，有38%受訪中小企表示美國總統換屆影響營商信心，其中，視美國對進口商品徵收新關稅及經濟環境改變是影響營商信心的主要因素，分別佔62%和59%，其次是佔約三成的匯率波動和利率變動。

劉健恆指出，美國總統特朗普上任後關稅政策帶來的不確定性，以及市場預期美國聯儲局減息幅度下調，均左右市場情緒。不過，只要美國向華徵收關稅的幅度及時間符合預期，認為市場毋須過分悲觀，一旦落實，企業便能更好地計算對業務的影響。

他認為，中央政府很大可能在兩會期間或之後出台刺激經濟措施，以應對美方的針對政策，預計下季度指數有望溫和增長。

估美國2026掉頭加息 另外，美國優先政策在帶動當地經濟的同時，也有機會推高當地通脹，維持美國聯儲局全年減息兩次，每次減0.25厘的預測。隨着特朗普政策陸續推出，包括當地減稅等，或增加美國通脹反彈的可能性，2026年或會掉頭加息。

生產力促進局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶指出，中美貿易戰再度升溫，政商界均關注對本港經濟的影響，而港府將於下月宣布新一份財政預算案，相信會提出更多利好本地企業發展的營商措施，加強支援中小企。

中小企營商指數