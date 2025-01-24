恒指倒跌北水再掃 中資金融股逆市漲
內地再度出招救市，多措並舉推動長期資金進入A股市場。不過，兩地股市表現平淡，A股個別發展，港股更倒跌收場，反映市場對這些舉措仍抱觀望態度，未有以實際行動作回應。港股昨日主板成交1,485.1億元，北水繼續成為港股主要捧場客，昨日錄得淨買入54.03億元。
恒指昨高開102點，開市後曾升265點，高見20,044點後回落，收報19,700點，跌78點；科技指數跌1.43%；國企指數跌0.18%。
港交所今年盈利預測遭降
里昂研究報告則指，巴拿馬對港口營運商的審計將對投資者情緒產生影響，惟對長和(00001)實際財務影響料有限，因估算當地港口在2023年貢獻長和總息稅前利潤僅0.66%。該股昨收報39.2元，跌2%。
國泰擬發至少4周薪資酬金
國泰航空(00293)行政總裁林紹波向全體員工發內部通訊，提到今年3月中公布業績時將一併公布2024年利潤分享計劃（PSS），今年向員工「分發至少4周的合格薪資」。該股昨收報10.52元，升0.19%。
交銀國際展望後市，海外因素有望進一步改善，但空間有限，仍需關注基本面的修復情況，而美國總統特朗普政策不確定性落地可能帶來情緒改善；港股基本面期待持續的政策支持，企業盈利修復和擴內需政策仍有進一步釋放空間，關注政策端對民生領域的傾斜，以及內房、消費等鏈條的改善，並觀察物價運行的態勢。市場持續震盪下，宜配置具備穩定現金流和高股息板塊作為組合防禦底倉，可關注能源、公用事業及電訊板塊。
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