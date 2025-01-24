滬股升深市挫 成交逾1.3萬億
內地財金部門公布推動中長期資金入市A股細節，不過，內地股市昨日個別發展。滬綜指全日升16點或0.51%，收報3,230點；深成指收報10,176點，跌49點或0.49%；創業板指數收報2,093點，跌7點或0.37%。兩市成交金額逾1.35萬億元（人民幣‧下同）。
A股質素問題待改善
內銀及內險股走高，工商銀行及建設銀行同升逾3%，光大銀行飆6.03%。險企中國平安及中國太保分別升2.9%及2.62%，中國人壽及新華保險分別升4.98%及6.02%。
不過，市場對於A股市場的展望仍然偏向審慎。香港思睿集團首席經濟學家洪灝在接受媒體訪問時指出，目前A股最大問題是質素參差，有太多不好的公司，甚至是弄虛作假的公司；而且資金投入市場，需要有流動性配合。他認為，證監會只是引導資金投資A股，但若A股公司質量問題未解決，險企資金要買亦只會買表現較穩定且派息率較高的大型內銀股等，但他補充，中國致力提升A股質素，且正在改善中，但這需要時間。
中國人民銀行昨於公開市場開展4,800億元的14天期逆回購操作，操作利率持平於1.65厘，同日有3,405億元逆回購到期，單日淨投放1,395億元。人民幣中間價由約兩個半月高位回落，報7.1708兌每美元，按日跌12點子。
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