滬股升深市挫 成交逾1.3萬億

內銀及內險股走高，工商銀行及建設銀行同升逾3%，光大銀行飆6.03%。險企中國平安及中國太保分別升2.9%及2.62%，中國人壽及新華保險分別升4.98%及6.02%。

不過，市場對於A股市場的展望仍然偏向審慎。香港思睿集團首席經濟學家洪灝在接受媒體訪問時指出，目前A股最大問題是質素參差，有太多不好的公司，甚至是弄虛作假的公司；而且資金投入市場，需要有流動性配合。他認為，證監會只是引導資金投資A股，但若A股公司質量問題未解決，險企資金要買亦只會買表現較穩定且派息率較高的大型內銀股等，但他補充，中國致力提升A股質素，且正在改善中，但這需要時間。