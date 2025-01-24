白名單房地產項目貸款額5.6萬億 超預期
國家金融監管總局副局長肖遠企表示，去年建立的房地產融資協調機制效果非常顯著。截至去年底，商業銀行「白名單」房地產項目貸款金額達5.03萬億元（人民幣‧下同），已超出原來4萬億元的預期目標；截至昨日，貸款金額再增加5,700億元，令整體規模增至5.6萬億元，為房地產項目建成交付提供充足穩定資金保障。
肖遠企稱，房地產融資協調機制目前已支持1,400萬套住房建設交付，近期房地產市場出現積極變化，有關協調機制對推動房地產市場止跌回穩、促進平穩健康發展等方面都發揮重要積極作用。
瑞銀料內房企盈利瀉27%
投行瑞銀料去年內地房地產發展商盈利按年跌27%，跌幅較去年上半年的22%加劇，主要受內地樓價於去年第3季下跌拖累。
另該行提及，考慮到去年12月中旬起地產銷售放緩，政策影響減弱，加上業績期（今年3月）前盈利或被降級，目前瑞銀對房企及物管商維持審慎看法，預測今年樓價將再跌10%，內房入帳利潤或仍未見底，相應將潤置2024至2026年盈利預測下調7至20%；中海及龍湖盈測分別下調5至15%及23至32%，並將潤置目標價下調至37元。
債權銀行求脫手世茂貸款
房企消息方面，外媒指世茂集團(00813)的一家債權銀行正與私募信貸投資者磋商，希望脫手一筆今年9月底到期的100億元貸款，而貸款擔保涉及的豪宅物業（九龍半山延平道的BEACON PEAK樓盤），對這家違約房企的重組非常關鍵，或令債務重組進程變得更繁雜。
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