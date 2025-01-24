產經

白名單房地產項目貸款額5.6萬億 超預期

大行預期內地樓價今年再跌10％。 大行預期內地樓價今年再跌10％。
大行預期內地樓價今年再跌10％。
國家金融監管總局副局長肖遠企表示，去年建立的房地產融資協調機制效果非常顯著。截至去年底，商業銀行「白名單」房地產項目貸款金額達5.03萬億元（人民幣‧下同），已超出原來4萬億元的預期目標；截至昨日，貸款金額再增加5,700億元，令整體規模增至5.6萬億元，為房地產項目建成交付提供充足穩定資金保障。
肖遠企稱，房地產融資協調機制目前已支持1,400萬套住房建設交付，近期房地產市場出現積極變化，有關協調機制對推動房地產市場止跌回穩、促進平穩健康發展等方面都發揮重要積極作用。
瑞銀料內房企盈利瀉27%
投行瑞銀料去年內地房地產發展商盈利按年跌27%，跌幅較去年上半年的22%加劇，主要受內地樓價於去年第3季下跌拖累。
整體而言，該行預測去年盈利跌幅最小為建發國際(01908)，按年跌2%；其次為華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、越秀地產(00123)、中國海外發展(00688)及龍湖集團(00960)，盈利跌幅預測分別為8%、18%、23%、29%及38%。該行又預期，由於物業價格下跌，大部分內房去年下半年要計提更多減值。
另該行提及，考慮到去年12月中旬起地產銷售放緩，政策影響減弱，加上業績期（今年3月）前盈利或被降級，目前瑞銀對房企及物管商維持審慎看法，預測今年樓價將再跌10%，內房入帳利潤或仍未見底，相應將潤置2024至2026年盈利預測下調7至20%；中海及龍湖盈測分別下調5至15%及23至32%，並將潤置目標價下調至37元。
債權銀行求脫手世茂貸款
房企消息方面，外媒指世茂集團(00813)的一家債權銀行正與私募信貸投資者磋商，希望脫手一筆今年9月底到期的100億元貸款，而貸款擔保涉及的豪宅物業（九龍半山延平道的BEACON PEAK樓盤），對這家違約房企的重組非常關鍵，或令債務重組進程變得更繁雜。
瑞銀對部分內房及物管股評級瑞銀對部分內房及物管股評級
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