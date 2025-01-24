白名單房地產項目貸款額5.6萬億 超預期

另該行提及，考慮到去年12月中旬起地產銷售放緩，政策影響減弱，加上業績期（今年3月）前盈利或被降級，目前瑞銀對房企及物管商維持審慎看法，預測今年樓價將再跌10%，內房入帳利潤或仍未見底，相應將潤置2024至2026年盈利預測下調7至20%；中海及龍湖盈測分別下調5至15%及23至32%，並將潤置目標價下調至37元。