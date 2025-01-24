鍾睒睒：互聯網鬥平是中國經濟噩夢

美的傳整頓工作模式

至於農夫山泉近年銷售行為備受批評，鍾睒睒都有回應，指「我們吃的虧，主要是我造成。因為我這個資本家的存在，連累了大家。」不過，他指集團的錢「是乾淨的，是所有員工一瓶瓶水賣出來的」；又透露未來10年農夫山泉將捐贈400億元人民幣辦一所中國沒有的大學。