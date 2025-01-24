鍾睒睒：互聯網鬥平是中國經濟噩夢
近年內地經濟委靡不振，內捲戰愈演愈烈，連帶不少商賈巨富叫苦連天。就連中國首富也忍不住發聲！內媒引述農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒狠評「互聯網的低價競爭是中國經濟的噩夢，也是中國產業的噩夢，低價的影響不僅僅在於質量。」他並強調低價不能創造未來，只能在下行的螺旋當中尋找你死我活的競爭，並指農夫山泉不會打價格戰，因價格戰是最容易打的戰爭。
美的傳整頓工作模式
至於農夫山泉近年銷售行為備受批評，鍾睒睒都有回應，指「我們吃的虧，主要是我造成。因為我這個資本家的存在，連累了大家。」不過，他指集團的錢「是乾淨的，是所有員工一瓶瓶水賣出來的」；又透露未來10年農夫山泉將捐贈400億元人民幣辦一所中國沒有的大學。
事實上，內地龍頭企業面對經營壓力也得着手改革，進一步提升效率。在港上市未足半年的內地家電龍頭美的集團(00300)董事長兼總裁方洪波據報簽發了《關於簡化工作方式的要求》文件，要求美的全員簡化工作方式，「任何不以用戶為中心、不以業務為中心、不以一線為中心、不產生價值、不增加收入的工作都屬於表演式工作，需要全員果斷簡化，把節約的時間去做對用戶有價值的事。」
據悉，具體要求包括美的內部嚴禁讓他人代寫材料，即使董事長及總裁的材料亦要自己寫；嚴禁下班時間開會、形式主義加班；減少微信群，嚴禁各類喊口號，嚴禁微信群內舉拳頭等形式主義；內部嚴禁送禮，嚴禁部門內、體系內除規定團建外的吃吃喝喝等。要求對美的集團中國境內有效，接受全員監督。
國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民則稱，中國經濟今年核心任務是完成結構轉型，同時基礎設施投資、房地產和出口的經濟環節已起重大變化，未來需要新的增長動力；並預期今年全球經濟增長持續低迷，最大變數是低增長和特朗普政策。
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