專家樓評：港P息料返加息前水平

早前闡述過今年兩大樓按市場預測重點，今期再談另外兩大預測。面對美國總統特朗普的政策不確定性，聯儲局今年或會減慢減息步伐，估計該局視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，今年仍至少有兩次減息機會，基準利率將下調到3.75至4厘區間，即降至中性利率水平。

香港方面，預計本港一個月港元拆息反覆徘徊4厘或以下水平，而本港銀行視乎港美息口走勢、經濟環境以及自身策略，不排除繼續減息，最優惠利率（P息）有機會於今年底前降至加息周期前的水平，實際新做按揭息率將降至3.25厘水平，即為2023年以來低位。

樓花按揭宗數挑戰5年高 去年現樓按揭宗數錄得50,500宗，對比2023年的73,906宗，下跌23,406宗或31.7%，創自2001年有紀錄以來新低，而全年樓花按揭宗數為4,186宗，對比2023年的1,581宗，大增2,605宗或164.8%，創近3年新高。

現時按息回落至合理水平，樓價亦有顯著回調，如經濟進一步復甦，將有助增加用家或投資者信心及加快入市步伐，交投將逐步回穩，現樓按揭有望谷底反彈，料今年全年宗數將回升一成至55,000宗。

另外，今年一手新盤將繼續主導市場，而受惠政府放寬多項樓花按揭措施，去年首次推售的樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，料選用即供付款的佔比將穩步上揚，今年樓花按揭宗數有望上試6,000宗水平，即按年升逾四成，挑戰近5年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明