大行觀點：宏觀環境未明 發掘投資機遇

去年環球通脹逐漸回落至各地央行的目標，期待已久的減息之門終於打開。增長環境勝於預期，股市表現向好，部分美國股票更突圍而出。地緣政治局勢升溫，且美國新一屆政府施政存在不確定性，導致長遠前景難以參透，因此關鍵在於保持警惕。

受惠於穩定的消費、工資增長及龐大的服務業產出，美國經濟基本因素去年全年屹立不倒。除非受到外圍因素衝擊，否則這種形勢不會在2025年初逆轉。反觀下半年，似乎不太明朗。美國共和黨大獲全勝可能帶來兩種情況：一是部分重要行業可能減稅並放寬監管，繼而提高美國的生產力及國內生產總值（GDP）；二是關於貿易及移民的政策提案可能會增加滯脹風險。

美小型股最受惠新政策 雖然今年存在許多未知數，但有一點能夠斷言：「美國例外主義」很可能持續下去，其經濟產出及貨幣政策將與其他地區愈走愈遠。

美國經濟如能站穩陣腳，股市就有更大上升空間。相對於其他已發展市場，目前美國公司存在更多機會。雖然美股估值高企，但人工智能（AI）持續發展、盈利上升且監管放寬，料將帶來利好因素。此外，除非經濟陷入衰退，否則美股往往在聯儲局減息後表現向好。

今年美股預期仍會跑贏環球其他股市，且更多美企錄得盈利增長。「科技七雄」的盈利似乎仍然佔優，但與其他公司的差距料在今年有所收窄。投資部署方面，在美國小型股發現吸引的機會。小型企業往往聚焦於國內市場，可以顯著受惠於新一屆政府的美國優先政策，以及預期中的企業減稅措施。小型企業的資產負債表往往存在較大槓桿，隨着利率恢復正常，小型股可能坐享進一步優勢。

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