股市估市：盈利效應擴 美股添動力

美股年初至今的表現符合預期，美國半導體、銀行，以及標普400及600中小型增長股等一直看好的行業皆跑贏大市，標普500指數內部亦有廣泛好轉迹象，11個子行業中有9個錄得正回報，當中更有7個子行業跑贏大市。

美股估值雖高，但人工智能（AI）發展、醫療保健行業，以及中小型增長股估值落後，加上市場對美國減息預期或已過度「鷹」派，美國去年12月核心通脹按月及按年升幅僅好過預期0.1個百分點，已令利率期貨市場對2025年全年減息預期由1.1次急增至1.5次，投資者可繼續把握股市回調時趁低吸納及分散配置美股不同行業的機會。

上季業績可望保持理想 企業盈利增長廣泛好轉，是今年支持美股續有好表現的關鍵，公司上季度業績暫時表現良好。截至上周五，42間已公布業績的成分股中，33間錄得盈利增長，平均按年增幅約22%，而35間盈利增長好過預期，平均好過預期約9.7%。

美國大型銀行率先為業績期揭開序幕，整體業績理想，交易業務、銀行和財富管理收入強勁推動營收和利潤增長，投資銀行部門收入也全面上漲，2025年併購活動勢頭或延續，並承諾將資本回饋股東也是個積極信號。

更正面的是，「科技七雄」對比標普500指數其餘493隻成分股的每股盈利增長差距，將由2024年的29個百分點縮窄至今年的9個百分點，主因其餘493隻成分股的盈利增速加快至10%以上。若493隻標指成分股盈利符合市場預測，盈利將連續3季正增長，或反映2023至2024年初的盈利衰退期逐漸遠去，並為2025年盈利增長奠定強勁基礎，有利更多公司股價好轉。

銀行能源板塊值得看好 特朗普正式上任，其政策方向是市場焦點。受制財政、貿易及貨幣政策前景不穩，預期企業管理層在第四季業績期時向市場發放的盈利指引或偏向保守，未能完整反映企業高管對市場前景的看法。不過，指引偏軟或只反映管理層的審慎態度，而非基本因素大變。短期內，基本因素因政策風險而面對的下行壓力相對有限，若盈利指引偏軟導致股市回調，或是潛在買入機會。

投資者可繼續聚焦最受惠放寬管制的美國銀行股，而負責能源運輸的中游能源股年初至今已升近8.6%，符合預期，並可繼續受惠特朗普推動更多化石燃料出口。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪