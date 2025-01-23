KOKO HILLS 3期開放特色戶

九龍現樓項目積極軟銷。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列第3期，昨日起向公眾開放特色單位以供參觀，當中包括KOKO ROSSO的第7座25樓A室天際特色戶，實用面積958方呎，屬三房一套間隔，附連工作間及儲物房，外連763方呎天台，可享維港海景。