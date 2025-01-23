KOKO HILLS 3期開放特色戶
九龍現樓項目積極軟銷。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列第3期，昨日起向公眾開放特色單位以供參觀，當中包括KOKO ROSSO的第7座25樓A室天際特色戶，實用面積958方呎，屬三房一套間隔，附連工作間及儲物房，外連763方呎天台，可享維港海景。
同時對外開放KOKO MARE的第9座18樓A室，屬連裝修及家具示範單位，實用面積529方呎，兩房梗廚間隔，室內以海洋為主題設計。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS系列項目去年第四季共錄49宗成交，約七成售出單位為兩房間隔。
瓏珀山三房賣1893萬
整體新盤交投放緩，新界區樓盤續錄承接。新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山，招標售出King Tower 2的25樓C室，為實用面積986方呎三房戶，連一個車位成交價1,893.7萬元，呎價約19,206元。屯門洋房項目畔海以5,682.5萬元售出6號洋房，實用面積3,290方呎，附花園、平台及天台，連兩個車位及私人游泳池，呎價約17,272元，買家為海外專才。
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