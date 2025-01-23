租賃成交：兆隆苑兩房租作外勞宿舍

住宅租賃市場保持活躍，各類租客趁農曆新年前租住單位，屯門居屋兆隆苑兩房戶獲公司租客以每月9,400元承租，計劃用作外勞員工宿舍。

祥益黃文樂稱，上述單位為高層10室，實用面積約375方呎，該租客考慮單位鄰近公司，輕微議價後即落實租用，成交呎租約25.1元。

兩空姐租屯門時代廣場 至於機組人員對區內租盤亦具需求，該行黃慶德指出，屯門時代廣場B座低層6室，實用面積約314方呎，兩房間隔，減租約1,000元，獲兩名泰籍空姐承租，成交月租約1.2萬元，呎租約38.2元。

此外，市區入伙新盤有不俗收租回報。中原王能表示，觀塘Bal Residence中層E室，實用面積約340方呎，一房開放式廚房設計，最新以每月約1.7萬元租出，呎租約50元。該業主去年10月才以約460萬元購入單位，現租出單位租金回報率約4.4厘。

美聯鄭琨稱，筲箕灣形薈1A座高層G室，實用面積約281方呎，開放式單位，成交月租約1.55萬元，呎租約55.2元。