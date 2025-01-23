鄧成波家族觀塘酒店18.7億蝕售

投資物業成交有上升迹象。由鄧成波家族持有的觀塘偉業街163號悅品海景酒店‧觀塘，於2024年底以18.7億元登記易手，物業約7年貶值約16.8%；據悉新買家為南洋商業銀行或有關公司。

內地火鍋店租睿峰商場 另方面，內地餐飲品牌繼續搶攻本港市場。中原（工商舖）商舖部黃少康表示，長沙灣睿峰商場地下02至04號舖，建築面積約1,541方呎，獲內地火鍋品牌以每月約10萬元承租，開設其在港首間迴轉火鍋店，呎租約65元。睿峰商場現時出租率達七成。

中原（工商舖）最新統計數字顯示，12月商舖市場共錄得約209宗租賃成交，涉及成交金額約1,959萬元，按月分別下跌約35.5%及約44.4%。該行商舖租賃部何潔釵稱，上月尖沙咀舖位空置率約6.16%，按年大減約3.11個百分點。中環空置率約6.93%，按月及按年分別下跌約0.41個百分點與1.25個百分點。