中型單位連環蝕讓

聽濤雅苑貶31% 雲海1期兩年冧274萬 樓價全方位回落，繼細價樓連錄跌價後，新近由中型單位「接力」出現勁蝕慘況。馬鞍山聽濤雅苑兩房戶樓價5年多狂跌逾三成；同區雲海1期套三房單位，亦兩年多冧價超過270萬元。此外，拍賣場相繼有市區銀主盤以低於原購入價拍出。

世紀21奇豐黎健峯指出，上述聽濤雅苑6座低層C室，實用面積約516方呎，兩房戶享園景，叫價約570萬元，減價後以約550萬元售出，呎價約10,659元。原業主於2019年12月以約800萬元入市，現帳蝕約250萬元，跌幅約31.3%。

第一城短炒料輸使費 同區雲海1期亦有高位入市業主勁蝕收場。美聯李天傑表示，項目Maple Court第2座中層E室，實用面積約592方呎，原叫價890萬元已要大幅蝕讓，最後由區內家庭客以810.8萬元承接單位，呎價約13,696元。原業主於2022年以1,085萬元購入單位，持貨兩年多帳蝕約274.2萬元或約25.3%。

此外，樓市撤辣後部分買家欲短炒圖利，惟樓價上升乏力，沙田第一城更有短線投資者料輸使費離場。該行黃錦瀚指出，屋苑47座中低層D室，原業主去年7月才以約395萬元購入，現以約406萬元沽出，半年僅升值約2.8%，呎價約13,355元。

旺角銀主盤7年跌價22% 樓價尋底，亦有買家伺機到拍賣場「執筍貨」，昨日兩場拍賣會共沽8項物業，大部分為銀主或無契住宅。黃開基拍賣行昨拍出4伙住宅銀主盤，其中，旺角花園街友和大樓高層D室，實用面積約510方呎，拍賣開價250萬元，競價後以330萬元售出，呎價約6,471元，單位7年多貶值約98萬元，跌幅約22.9%。

至於何文田昌怡閣中層戶，實用面積約835方呎，亦以900萬元連車位拍出，呎價約10,778元。該單位及車位2012年6月購入價約920萬元，至今逾12年半仍要貶值約20萬元。

場內亦有已補價自由市場居屋大幅低估價易手，屯門新圍苑E座高層5室，成交價250萬元，呎價約6,234元。雖較開價高出約52萬元，相比網上初步估價約323萬元，仍大幅低約22.6%。

太古城無契低估價17%沽 此外，忠誠拍賣昨亦沽出4項物業，其中兩項屬住宅單位，包括鰂魚涌太古城綠楊閣高層C室三房無契樓，僅以880萬元推拍，搶高至1,130萬元成交，亦較網上初步估價低約17.7%，成交呎價約12,598元。

近日二手市場蝕讓或貶值成交