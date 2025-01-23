簡訊一覽
●三菱日聯金融集團於1月20日在場內減持蒙牛乳業(02319)488.9萬股，每股均價15.01元，持股量由7.02%降至6.89%。
●信達生物製藥(01801)於1月20日被The Capital Group在場內減持332.74萬股，每股均價31.54元，持股量由6.11%降至5.91%。
●中化化肥(00297)於1月16日遭次大股東Nutrien在場內減持1,733.4萬股，每股均價1.1108元，持股量由18.05%降至17.81%。
●洛陽鉬業(03993)預期，2024年度淨利潤為128億至142億元人民幣，按年增加55.15至72.12%。
●正大企業(03839)料2024年度賺約1,100萬美元，較2023年度賺260萬美元有所上升。
●東江環保(00895)預期，去年蝕7.05億至7.85億元（人民幣‧下同），2023年度虧損為7.5億元。
●中國太保(02601)預計，去年淨利潤約為422億至463億元人民幣，按年增約55至70%。
●JS環球生活(01691)預期，2024財政年度來自持續經營業務的溢利不少於810萬美元，按年減少不超過88.5%。
●哈爾濱電氣(01133)發盈喜，預期截至去年12月底止年度錄得淨利潤約17億元（人民幣‧下同），較2023年約5.75億元大幅增長。
●中國乘聯會數據顯示，1月首19日乘用車市場零售105萬輛，按年跌5%，按月跌27%；同期新能源乘用車市場零售42.3萬輛，按年增26%，按月降39%。
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