Adidas去季收入增23% 歐洲股價曾漲逾半成

歐洲上市的著名德國運動服裝公司Adidas最新公布的業績理想，主要由其潮流品牌Yeezy的銷售推動。集團公布的去年第四季和全年業績初步評估顯示，其中上季以歐元計算公司收入按年增長約23.96%，達到59.65億歐元（約483.8億港元）。若不計入兩年來的Yeezy銷售額，並剔除匯率因素，收入增長18%。消息公布後，Adidas在歐洲股價曾升逾5%，美國預託證券早段升7.97%。

上季該公司毛利率上升5.2個百分點至49.8%；營業盈利5,700萬歐元（約4.62億港元），按年虧轉盈。

全年營業盈利飆3.9倍 至於去年全年計，該公司的貨幣中性收入增長約12%；以歐元計算，收入較前一年增長10.52%，至236.83億歐元。若不計入兩年來的Yeezy銷售額、剔除匯率因素，收入增長約13%，較集團去年10月時預估升10%，多出3個百分點；全年毛利率提升3.3個百分點至50.8%，營業盈利增加逾10億歐元或3.9倍至13.37億歐元（約108.44億港元）。

展望新一年，公司行政總裁古爾登表示充滿信心，因「看到了在所有市場增加份額的潛力」。雖然目前宏觀經濟存在許多不確定，「但我們的目標很明確，就是讓Adidas品牌再次實現雙位數增長，並利用這一增長繼續提高我們的營業利潤，進一步朝10%的利潤率目標邁進。」