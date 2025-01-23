Netflix上季多賺近倍 新客破頂 股價高開14%

美國上市串流影視平台Netflix上季業績亮麗，純利大升近一倍，上季集團用戶數量淨增1,890萬個，創下單季紀錄新高，表現勝預期，並超過了新冠疫情時代的最高水平；總用戶人數突破3億個，至3.0163億個，按年增長16%。受季績表現理想帶動，公司股價周三美股早段曾漲14.86%。

Netflix去年第四季收入為102.46億美元，按年升16%，優於預期的101億美元；純利18.68億美元，按年大升99%，亦優於預期的18.5億美元；經調整後每股盈利錄得4.27美元，優於預期的4.2美元。

季度淨增用戶勝預期，除了受惠於直播重大體育賽事外，亦因為有全球熱播的《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）。公司表示，在提供廣告用戶服務的國家或地區中，廣告用戶佔新註冊用戶的55%，按季增加約30%。不過，需要留意這是公司最後一次披露季度訂戶數據。

上調年度收入預測 繼去年秋季上調意大利及西班牙的收費後，公司是次公布季績同時宣布在美國、加拿大、葡萄牙及阿根廷地區加價，其中在美國較低價的廣告方案由6.99美元加價至7.99美元，加幅為14.3%；不含廣告的標準方案將從每月15.49美元加價至17.99美元，加幅16.1%；高級方案的每月費用將從22.99美元增加至24.99美元，加幅8.7%。

集團上調年度收入預測，最新為介乎435億至445億美元，較原先估計多5億美元。事實上，集團今年有多個熱爆劇集排隊上架，包括《怪奇物語》（Stranger Things）第五季終章、《星期三》（Wednesday）第二季及《魷魚遊戲3》等，故有信心調高今年收入指引。