日擬設新規審查特定外國投資者

中美博弈下，全球貿易保護主義盛行，美國在亞洲的盟國日本亦擬築高貿易壁壘。日媒報道，日本財務省計劃最早在今年春季修訂《外匯及外國貿易法》，將針對境外企業對日投資設立新的事前審查制度，把可能協助外國政府進行資訊收集的企業歸類為「特定外國投資者」，強制其在投資前提交申報，此舉被認為是針對中國企業。

以往核能、通訊等日本「核心產業」，如外資收購比例達到1%以上時才需向政府申報和接受審查。其他行業只要不超過10%收購，且符合「外國投資者不參與董事會」等條件時，可以豁免事前申報。惟報道認為，2017年中國實施《國家情報法》，要求個人和組織協助國家工作，日本以往的豁免在防止資訊外洩方面存在不足。

新規將要求特定外國投資者在收購包括核心產業以外所有受監管企業的上市股份1%以上時，必須進行事前申報。對特定外國投資者持有50%以上表決權的組織，也將同樣適用。

日本央行一連兩日議息後，將於今日公布議息結果，市場預期會加息四分之一厘。部分原因乃俗稱「春鬥」的勞資雙方春季舉行的薪酬協商已展開，繼去年加幅創33年新高後，當地最大工會日本勞動組合總連合會正尋求今年至少加薪5%，小型企業則至少加薪6%，以收窄與大型企業工人的收入差距。民間智庫日本經濟研究中心近期訪問35名經濟學家的調查則顯示，預料大型企業今年平均加薪4.74%，加幅低於去年的逾5%。

南韓消費情緒按月升 鄰國南韓方面，消費情緒似乎由上月總統戒嚴令風波中回復過來。當地央行公布，1月消費者情緒指數按月升3點，至91.2，前值向下修訂0.2點至88.2。該調查於本月7至14日間進行。

亞太區方面，馬來西亞公布去年12月通脹率為1.7%，低於前值和市場預期的1.8%，該國央行昨議息後宣布維持利率3厘不變。另外，澳洲的西太平洋銀行（Westpac）及墨爾本研究所（MI）公布經濟領先指數，去年12月的6個月為升0.25%，相較過去兩年維持負值已見改善。