中海油冀派息率逾45%

派息政策是每年經營策略的重點，中海油昨稱，2025至2027年派息比率不低於45%，比過去3年指引高5個百分點，問題是今次未提供每股派息金額。

聚焦覓大中型油氣田 副董事長兼首席執行官周心懷稱，中海油本不設股息額指引，3年前之所以給是因為當時市況很差，ADR（美國預託證券）又被美國下架，才以此提振市場信心；一旦遇到「極端情況」，公司也會綜合考慮股東意願、戰略規劃、經營狀況等，「適時調整分紅政策」，強調公司堅持讓股東滿意。中海油亦不會放棄股份回購作為回饋股東的手段，但公司股權結構與埃克森美孚等國際同行有異，況且也得考慮投資優質項目的資金需要。

中海油去年股價呈強重要原因之一是產量指引帶來的業績能見度，可是今年降到7.6億至7.8億桶（油當量‧下同），2026年降到7.8億至8億桶，新的2027年指引為8.1億至8.3億桶，即原先2026年目標推遲一年。

不過，中海油的產量仍會持續破頂，按照演示材料上的數字測算，中國今、明年境內產量反而略有提升；公司強調會聚焦尋找大中型油氣田，並堅持「穩油增氣」。總裁閻洪濤有信心持續「增儲上產」，指大本營兼「現金大牛」渤海的開採效益近兩年提升約兩成，爭取在產油田的採收率在未來5至10年提高10個百分點至45%，從而節省建設投資。

資本支出預算1250億 中海油今年資本支出預算為1,250億至1,350億元（人民幣‧下同）。周心懷稱，如果油價處於65至85美元，資本開支都會較大，處於1,100億至1,400億元之間。

布蘭特期油昨日在港股收市後止跌，曾回升0.65%，每桶高見79.81美元，渣打相信撇除季節因素，原油市場仍會呈強，因為西方早前才加強對俄羅斯的制裁，俄羅斯「偷雞」也不能補足供應，產油國大致上亦一直遵守限產協議，非氣溫相關的需求亦勝預期。

周心懷認為，力撐傳統能源的特朗普上場，對全球能源市場帶來非常大的不確定性，但提高美國油氣產量不可能一蹴而就，且開發商也要考慮投資回報，就算美國頁岩油氣產量今年有可能上升，大增機會卻不大，華府換班縱引起些市場恐慌，油價稍降也可能提高需求。

中海油去年首3季油氣產量4.46%來自加拿大，不料加拿大的關稅威脅比中國更大，惟周僅稱「影響非常小」。

中海油境內產量顯著提升