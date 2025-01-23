華消費趨勢轉向重視體驗

全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）最新發布2025年中國消費者年度調查顯示，內地消費者正在適應「新常態」，並將改變消費重點，企業宜採用精準且靈活的策略應對。

調查結果指出，由於消費者轉向更有意義、以體驗為導向的消費，旅遊度假類支出於今年消費者信心增長領先；雖然一、二線城市的高收入消費者對奢侈品消費重拾信心，但短期消費增長依然謹慎。隨着消費者行為變化、對價格敏感度提高，以及對品牌信任的演變，過去傳統的維護忠誠度模式已被打破，建立品牌忠誠度成為企業成功的關鍵一環。此外，使用產品生命周期較長的品類或回購率較高的品類往往具有較穩固的品牌忠誠度。

下半年奢侈品銷售料改善 此外，儘管過去幾年，社交電商和直播電商等新管道湧現，傳統電商平台因其豐富的產品種類、價格優勢和促銷活動、先進的基礎配套設施，以及消費者的信任，依然佔有重要地位。企業需採取極為精準的策略以驅動內地零售消費的新常態。從部署尖端數碼工具到與消費者建立更深層的情感聯繫，關鍵在於投資符合當代消費者價值觀的領域。

艾睿鉑消費與零售業務大中華區負責人兼合夥人胡玲表示，內地經濟邁入轉型期，增速雖放緩但更永續，企業要在這個新時代中取得成功，必須推翻以往一刀切或同質化的策略，充分展現出靈活、創新以及對目標客戶行為的深刻理解。

全球諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）公布最新《中國奢侈品報告》亦指出，去年內地奢侈品市場下降18至20%，顯示一個指數式增長（exponential growth）時期已經結束，預計今年的銷售將會保持平穩，即使上半年仍預計會下跌，但下半年將見改善。