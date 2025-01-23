福士憂對墨國徵關稅打擊車業

關稅問題持續火燒汽車產業。福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）警告，美國總統特朗普建議對來自墨西哥的進口貨徵收關稅，可能會對美國消費者及國際汽車產業造成打擊。福士美國的總投資超過100億美元，而墨西哥廠房為旗下最大工廠之一。分析指，若美國對墨西哥進口貨徵收關稅，大約65%的福士汽車將在美國失去競爭力。

事實上，墨西哥是美國汽車生產的重要供應國，特朗普提倡的關稅政策或將改變汽車製造業的全球供應鏈格局。德國汽車工業協會亦稱，特朗普所提出的關稅威脅將推升美國通脹，並帶來全球汽車業連鎖反應。

中金傳極低價爭寧德港IPO 另一方面，正在爭取香港第二上市的內地電動車電池龍頭寧德時代，據報集資額或高達77億美元（約600億港元），有望成為近年本港最大的新股之一，中金、中信建投、摩根大通及美銀有望成為主要承銷商。市傳寧德時代原計劃支付0.2%的承銷費，但中金願意以融資額0.01%的極低費率承接，而中信建投的報價亦接近相關水平。

有外媒引述分析指，中資行在重大交易上願意接受超低費率，或與內地首次公開招股（IPO）市場尚未回暖，生意難撈繼而引發的「內捲」有關。不過，其實類似的大宗IPO，投行承銷一向競爭激烈，承銷費有得傾，在目前全球保護主義盛行下，相信類似的中企大宗IPO會「肥水不流別人田」，中資大型投行不用「減價鬥爛市」，也必然在主要承銷隊之列。