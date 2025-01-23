人行逆回購規模逾萬億 短期降準機會低

中國人民銀行昨日在公開市場開展逾1.15萬億元（人民幣‧下同）的14天期逆回購操作，規模是近5年來最大。人行表示，為對沖公開市場逆回購到期及現金投放等因素影響，維護春節前流動性充裕。分析指出，本次逆回購利率維持1.65厘，扣除同日到期量，單日淨投放1,980億元，淨投放規模未有顯著增加，反映人行釋放流動性的態度仍相對克制，今年上半年人行仍有機會調降存款準備金率。

星展：可紓緩流動性緊絀 對於本次人行超量逆回購，星展香港高級經濟師周洪禮指出，內地銀行間7天期利率由2.4厘回落至約1.8厘，反映操作已明顯紓緩短期流動性緊絀問題。另外，有迹象顯示，中期借貸便利（MLF）在補充流動性方面的重要性逐漸降低，人行可能需要進行更多公開市場操作，以填補市場流動性需要，故他相信，未來逆回購規模可望繼續增加。

人民幣中間價昨日按日上調7點子，報7.1696兌每美元，已連續3日上調，並升至去年11月8日以來的高位。周認為，美國對中國的關稅措施未明朗，人民幣具貶值壓力，人行短期內降準機會較低，但上半年有望降準0.5個百分點。

基金對華經濟樂觀情緒減 人民幣升值或貶值，很大程度與外資對華經濟信心有關。美國銀行公布一項於特朗普上任前的月度調查，顯示全球基金經理對中國經濟增長加速的樂觀情緒跌至去年11月以來最低位。

報告指出，今年1月有38%受訪者視中國經濟增速加快為今年最令人樂觀的事件，低於去年12月的40%和11月的43%；沽空中國股票或做好中國股票，均未躋身最熱門交易。

此外，內地官方基金中投公司表示，於上周召開的2025年經營管理工作會議中，強調公司系統要深刻把握新形勢新要求，更好統籌發展和安全；深刻認識風險管理的新形勢新挑戰，更加有力有效防範化解風險等。

政策方面，國務院印發《鄉村全面振興規劃（2024－2027年）》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。計劃提出，到2027年，鄉村全面振興取得實質進展，農業農村現代化邁上新台階；到2035年，鄉村全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現，農村基本具備現代生活條件。