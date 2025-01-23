滙豐前海辦公大樓揭幕 總投資逾40億

為推動粵港業務聯動，滙豐在華南地區投資持有的首座綜合辦公大樓、位於深圳前海的新辦公大樓「HyQ前坊」昨日正式揭幕。新辦公大樓總投資額逾40億元人民幣，除了滙豐前海證券早前已作「先投部隊」進駐，還有滙豐中國深圳分行遷入其中，同時滙豐軟件發展（廣東）也在新辦公大樓設立了團隊。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建提及，前海是象徵人民幣融通的建立，而香港作為國際金融中心，可透過離岸人民幣和互聯互通機制參與其中；又料內地在容許人民幣流動方面，還有很多發揮空間。內地經濟方面，他指要處理房地產、地方債務、銀行資本注資結構性問題，惟見到零售、房地產等數據漸好轉，估計內地今年會以5%為經濟增長目標。

預期港不會被禁用美元 他又稱，觀乎現時內地低息環境持續，過去幾年疫情期間內地民眾又積存了不少存款，但無奈在內地遇到的投資機遇比較單一，需要在全球作出配置，所以認為集團中港兩邊的零售和財富管理部門都具增長潛力。

至於美國總統特朗普提及，考慮最早在2月1日起對中國輸美商品加徵10%關稅，他表示某程度會衝擊內地和香港經濟，但相信內地和香港有足夠韌力應對，同時他估計由於特朗普的美元政策立場相對理性，故暫時看不到美國會出招制裁香港使用美元，而使用聯繫匯率與否也是香港自身的決定。另市場關注滙豐本港商業房地產貸款質素，他回應指該行的貸款組合資產質素表現穩健。

記者黃穎瑜深圳前海報道