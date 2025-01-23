港銀不良貸款率升未停

涉商業房地產或逾2% 金管強調風險可控 香港金融管理局公布，本港銀行的特定分類貸款（不良貸款）比率去年首9個月大幅升至1.99%。金管局副總裁阮國恒表示，息口維持高企，加上美國新政府對息口走勢的影響未明朗，港銀特定分類貸款比率今年仍有上升壓力，除了房地產，中小企和個人破產也是壓力來源，但強調金管局會投放足夠資源，並確保銀行的風險管理到位。

個別地產發展商的流動性令人關注，他指出，無統計本港商業房地產（CRE）的不良率，而銀行最大貸款是住宅按揭，截至去年9月，拖欠比率僅0.11%，中小企特定分類貸款比率約4%。簡單數學推算，CRE不良率高於2%，但強調「暫時睇唔到銀行有風險集中情況」，銀行的管理風險能力仍強，相信風險可控。

銀行撥備覆蓋率達130% 他提到，金管局會留意銀行是否具足夠的撥備覆蓋、撥備後能否維持盈利能力及風險敞口等，「多條線維持得到」便已保障整體銀行穩定性。以撥備金額計，銀行撥備覆蓋率65%，計入抵押品價值則達130%。

惠譽評級董事兼中國房地產評級主管金泰倫預料，本港個別地區住宅市道繼續受惠學生和機組人員租賃帶來較好的租金回報，但關注香港部分房地產商流動性壓力，以及對住宅市場影響，以寫字樓持續供過於求、零售持續疲弱，一些CRE發行人之營運指標恐轉弱。

另外，受高息及經濟情況影響，加上鄰近地區低息，例如中港兩地息差有1.5至兩厘，削減本地貸款需求，港銀去年貸款總量跌2.8%；存款上升7.1%。阮國恒認為，貸款總量需求不能單從息率高低分析，「本港離岸人民幣貸款升得幾好」，若能以貸款息率較低的幣種作更多貸款，便能補足部分息率較高的壓力，故今年情況難以預測。另外，在經濟向好時，貸款需求亦會增加。

港銀去年首3季稅前盈利增長8.4%，為3年來最弱。他提到，第四季維持相若水平，主要是息差按年下跌，對銀行構成一定壓力，但認為港銀近10多年在分散收入來源做得不錯，三至四成收入已由費用收入產生。

防騙教育續成重點工作 他指，中小企是香港經濟的重要支柱，但防禦逆境能力相對較弱，正與銀行商討，如何幫助中小企轉型。去年3月推出「銀行業中小企貸款協調機制」以來，已助3.1萬間企業，涉及逾730億元貸款，會確保中小企融資不會出現加劇周期轉變的措施。

另外，防騙教育續是金管局重點工作。阮國恒指，去年首11個月詐騙案件逾4萬宗，涉資超過85億元，即每日被騙2,500萬元，令人擔憂，昨日推出新的防騙宣傳，以「撳Link中蕉」為口號，提醒大眾慎防釣魚陷阱。

港銀特定分類貸款比率