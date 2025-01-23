澳洲會計師公會促港府開拓新稅種

港府財政將連續3年「見紅」，澳洲會計師公會預期，赤字將達961億元，至今年3月底財政儲備跌至6,385億元。該公會強調，現時政府不能被動地等待經濟復甦，促主動開源節流，包括採取創新的策略以增加收入和優化公共開支，在確保費用在市民可負擔水平的前提下，以「用者自付」為原則擴展至更廣泛的公共服務，並鼓勵優先從非稅收來源增加收入。

基金家辦減稅宜統一 該公會建議，引入其他針對性的新稅種，例如針對排放2.5萬噸二氧化碳的企業徵收碳排放稅，初始稅率每噸100元，以帶動綠色金融；對提供電子服務平台徵收電子服務稅。其他增加收入的建議包括提高罰款和處罰，例如違規停車罰款，並將煙草稅從每包香煙成本的65%，提高至世界衞生組織建議的75%。

為了吸引更多基金和家族辦公室來香港，並鼓勵在本地投資，該公會建議進一步完善統一基金免稅制度和單一家族辦公室的稅務寬減。此外，中小企業面對不同的困難，該公會建議將半稅率起徵點由200萬元提高至300萬元，並增加2024/25年度最終利得稅的100%退稅額，上限為一萬元。

籲大眾調整派糖期望 下月26日港府公布財政預算案，市民關注「派糖」會否再縮減。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會趙健富坦言，大眾要調整「派糖」期望，但認為政府在平衡財政收支的同時，也要保障市民。

該公會建議，維持新財政年度最終薪俸稅的100%稅務回扣，上限為一萬元，而薪俸稅免稅額應至少與通脹同步增加；增加已婚人士免稅額至30萬元；居所貸款利息扣除額上限增加至15萬元；住宅租金扣除額上限增至15萬元等；另可引入育兒開支免稅額，最高上限為6萬元，並提高每名子女的免稅額至15萬元，另提供兒童照顧和幼兒教育補助等。

坊間有建議公務員凍薪或減薪，該公會2025年大中華區分會會長王文暉表示，可通過完善公務員架構、整合資源、改善工作流程等減省開支，政府削減政府部門經常性開支的目標可增到1.5至2%。趙氏則補充，政府要利用有限資金完成大項目，為保持香港競爭力，建議借助公私營協作計劃，減少政府成本和風險。