強積金今月暫損手 股票基金跌

強積金（MPF）顧問GUM公布，今年1月截至17日，GUM強積金綜合指數錄得0.1%的負回報，整體表現略有下滑，MPF計劃成員人均虧損190元。

當中，股票基金指數跌0.2%，中美股票基金表現不一，美國股票基金本月暫錄2.2%回報，延續美股往年升勢，相反香港股票基金受壓，回報為負2.5%。混合資產基金指數持平，固定收益基金指數略升0.1%。

懶人基金有錢賺 混合資產基金方面，混合資產基金（80至100%）股票的基金回報率為負0.4%，而混合資產基金（60至80%）股票的基金回報率為負0.3%。

此外，固定收益基金中，強積金保守基金錄得0.2%的回報，保證基金則持平；俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）方面，核心累積基金表現較好，錄得1%的回報，65歲後基金則錄得0.1%的回報。GUM指，特朗普再就任美國總統，全球市場波動將增加，投資者需多加留意。

小插曲是，積金局昨發稿回應有商業機構發表MPF單月投資表現數據，指對MPF計劃成員並沒有任何參考價值，更可能會誤以短炒角度看待MPF，對管理MPF或構成負面影響，甚或「高買低賣」，蒙受不必要的損失。