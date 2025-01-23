恒指6連升後斷纜 內地出招泵水穩股

美國總統特朗普表示正討論2月1日起對中國貨加徵10%關稅，港股6連升後，昨日回落1.63%。不過，收市後傳來內地6大部門出招推動中長期資金入市，如推動大型國有保險和社保基金增加A股的投資比例，港股夜期先升後回。分析指在春節前，內地積極釋出正面訊息提振投資者信心，穩定市場預期，以抗衡美國特朗普政策在對華議題上不斷「放負」。