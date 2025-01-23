恒指6連升後斷纜 內地出招泵水穩股
美國總統特朗普表示正討論2月1日起對中國貨加徵10%關稅，港股6連升後，昨日回落1.63%。不過，收市後傳來內地6大部門出招推動中長期資金入市，如推動大型國有保險和社保基金增加A股的投資比例，港股夜期先升後回。分析指在春節前，內地積極釋出正面訊息提振投資者信心，穩定市場預期，以抗衡美國特朗普政策在對華議題上不斷「放負」。
恒生指數低開109點至19,997點後跌勢持續，跌幅一度擴大至373點，低見19,733點，全日跌327點，報19,778點。國企指數跌143點或1.96%，報7,177點；科技指數跌112點或2.4%，報4,581點。主板成交1,353億元，北水淨流入41.71億元。
滙控漲7日 卓悅冧六成
晶片股個別發展，中芯國際(00981)即市高見43.8元後升幅收窄，收報42.1元，升0.48%，憑「國產芯」概念，股價在過去一個月累升逾48%。
其他異動股方面，連日上漲的卓悅控股(00653)，單日轉勢，急挫61%收市，報0.21元，成交7,654萬元。
大行削新東方ADR目標價
至於新東方(09901)績後股價急挫24.2%，收報35.4元，成表現最差藍籌。摩根大通表示，新東方第三季收入指引低於該行預期，相信營業利潤率侵蝕是無可避免，或抵銷大部分收入增長，故將其評級由「增持」 降至「中性」，美國預託證券（ADR）目標價由85美元大削至50美元。
另一投行摩根士丹利亦將該股評級由「增持」降至「與大市同步」，ADR目標價由83美元降至52美元。
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