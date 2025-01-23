中國或須添購萬七億美商品

美國新關稅政策取向正牽動市場情緒。投行野村證券認為，特朗普的新經濟團隊或對中、美於2020年簽署的第一階段貿易協議「翻舊帳」，中國可能會面臨來自美國要求，以增加從美國進口的壓力，填補缺口涉額或高達2,230億美元（約1.73萬億港元）。

中美在2020年簽署第一階段貿易協議，以終止為期兩年的關稅戰，包括要求中國在兩年加購2,000億美元美國貨，但由於爆發新冠疫情，故中國未有達標。野村估計2020至2021年期間，中國僅達到第一階段協議中列出的總進口目標約58%。為填補這一缺口，中國可能需要從美國進口額外的2,230億美元商品和服務。

根據特朗普簽署的美國優先貿易政策備忘錄，他還希望評估因最低限度豁免（允許中國向美國出口免稅小包裹）導致的收入損失。野村估計，中國未能達到貿易協議中設定的進口要求，而且美國從中國進口的總商品中，有11%是通過最低限度豁免進入。

中金：頂級關稅對沖需時 內地券商中金稱，特朗普政策的初期重點可能聚焦在移民和能源政策，若關稅後續採取漸進方式，且增長性政策如減稅更快推出，是有利風險偏好。若對華關稅幅度為30至40%，影響可能更多類似2019年4月後，其一是因為符合預期，其二是影響可控，相信這個幅度關稅帶來外需衝擊相對有限，內部亦有充足的內需刺激政策工具予以應對。

但中金續稱，若極端情形下，頂級加徵60%關稅疊加其他措施，仍可能帶來衝擊，因為市場預期不足，影響的確不可忽視，且政策對沖亦需要時間。

滙豐環球研究則認為，特朗普上任後未有即時落實關稅政策，為市場帶來驚喜，或意味跟中國有進一步談判空間。